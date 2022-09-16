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Олена Зеленська їде на похорон Єлизавети II
Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська приєднається до світових лідерів на похороні королеви Великої Британії Єлизавети II, які заплановані на 19 вересня у Лондоні.
Про це повідомляє The Sun.
Зазначається, що перша леді Олена Зеленська приєднається до 500 глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом ІІІ.
"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в той час, як Росія перебуває в ізоляції. Британія є одним із найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою цієї дружби та взаємної поваги", - сказав співрозмовник видання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Джерело додало, що Зеленська повернеться в Україну, щойно завершиться церемонія.
Світові лідери збираються прибути до Лондона цими вихідними і, як очікується, віддадуть свою шану королеві Єлизаветі, відвідавши Вестмінстер-Хол, де знаходиться труна з її тілом.
Очікується, що президент США Джо Байден і перша леді Джилл відвідають державні похорони.
Президент Франції Еммануель Макрон також приїде у Лондон
Крім того, планується, що Реджеп Ердоган, президент Туреччини, віддасть шану найдовше правлячому монарху Великобританії.
До Лондона також приїдуть віце-президента Китаю Ван Цишань, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінд Ардерн , прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначимо, що серед запрошених лідерів не буде представників країни-агресора РФ та Білорусі.
Нагадаємо, поховання королеви Великої Британії відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві.
Зараз її тіло лежить у Вестмінстер-холі, щоб усі бажаючі могли з нею попрощатися.
Нагадаємо, у Великій Британії 8 вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II.
10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.