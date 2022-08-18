Эстония перестает пускать россиян с шенгенскими визами

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна. Решение об этом запрете было принято еще 11 августа.

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Об этом сообщает Delfi.

Издание напоминает, что эстонское правительство неделю назад утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам России, а также запрещает въезд россиянам, имеющим выдаваемую Эстонией визу.

Ограничения касаются путешествий с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями.

Ограничение, введенное Эстонией, не касается россиян, которым шенгенские визы выдали другие страны ЕС, а также сотрудников российского посольства и членов их семей и людей, непосредственно перевозящих грузы и пассажиров.

Кроме того, ограничение не будет касаться людей, посещающих Эстонию по гуманитарным соображениям или посещающих родственника или партнера, являющегося гражданином Эстонии или имеющего разрешение на долгосрочное проживание. Также ограничение не касается россиян, постоянно проживающих в Эстонии.

Приехавших до 18 августа россиян выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются. Исключения делают для тех, кто к началу действия санкций поехал транзитом через Эстонию в третью страну, например, Британию, и хочет по тому же пути вернуться домой.

Напомним, 11 августа Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.

Ранее премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека".

Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.

Также в Эстонии сообщили, что готовят для Европейского Союза предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.