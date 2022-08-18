Естонія припиняє пускати росіян з шенгенськими візами

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

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Про це повідомляє Delfi.

Видання нагадує, що естонський уряд тиждень тому затвердив санкцію, яка обмежує видачу естонських віз громадянам Росії, а також забороняє в'їзд росіянам, які мають видану Естонією візу.

Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями.

Обмеження, запроваджене Естонією, не стосується росіян, яким шенгенські візи видали інші країни ЄС, а також співробітників російського посольства та членів їхніх сімей і людей, які безпосередньо перевозять вантажі та пасажирів.

Крім того, обмеження не стосуватиметься людей, які відвідують Естонію з гуманітарних міркувань або відвідують родича або партнера, який є громадянином Естонії або має дозвіл на довгострокове проживання. Також обмеження не стосується росіян, які постійно проживають в Естонії.

Росіян, які приїхали до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їх візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Нагадаємо, 11 серпня Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою.

Раніше прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини".

Також Естонія заборонила громадянам РФ подавати заяви на отримання тимчасового посвідки на проживання чи візи з метою навчання в Естонії.

Також в Естонії повідомили, що готують для Європейського Союзу пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам Росії.