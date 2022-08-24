Многодетные семьи, которые эвакуируются, получат ноутбуки, — Верещук

Каждая многодетная семья, эвакуировавшаяся из регионов, где опасно находиться из-за боевых действий, получит ноутбук. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

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"Мы решили как министерство найти возможность многодетной семье, которая переедет, дать ноутбук, чтобы дети могли учиться. Нам важно, чтобы дети учились, развивались. Каждая многодетная семья получит ноутбук", — рассказала она.

Кроме того, министерство при эвакуации обеспечивает бесплатный транспорт, подыскивает жилье, предоставляет питание и обеспечивает медицинский уход.

"Плюс, мы выплачиваем единовременную помощь, как только человек садится в поезд, оформляем справку ВПЛ… А также, на перроне по прибытию, выплачиваем сразу 2200 грн или, в зависимости от человека, если он с инвалидностью, то 3000. Первая единовременная выплата всегда есть", - добавила Верещук.

Отметим, что семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих питомцев большой риск и отказываются от обязательной эвакуации, которая продолжается в Донецкой области.

Ранее полиция Донбасса начала операцию по спасению детей. Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя.

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