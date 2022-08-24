Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки, — Верещук

Кожна багатодітна родина, що евакуювалася з регіонів, де небезпечно знаходитися через бойові дії, отримає ноутбук. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

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"Ми вирішили, як міністерство, знайти можливість багатодітній сім’ї, яка переїде, дати ноутбук, щоб діти могли навчатися. Нам треба, щоб діти навчалися, розвивалися. Кожна багатодітна родина отримає ноутбук", — розповіла вона.

Крім того, міністерство при евакуації забезпечує безплатний транспорт, підшуковуює житло, надає харчування та забезпечує медичний догляд.

"Плюс, ми виплачуємо одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг, оформляємо довідку ВПО… А також, на пероні по прибуттю, виплачуємо відразу 2200 грн або, в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю, то 3000. Перша одноразова виплата завжди є", — додала Верещук.

Зазначимо, що сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації, яка наразі триває в Донецькій області.

Раніше поліція Донеччини розпочала операцію з порятунку дітей. Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, та в разі настання тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе.

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