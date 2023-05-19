Гуменюк объяснила причину регулярных ночных атак

Совершая регулярные ночные атаки, Россия пытается истощить Силы ПВО – объяснила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона.

В частности, оккупанты пытаются истощить терпение украинцев и внести раскол в ожидании активного контрнаступления.

“Враг продолжает давить на нас по ночам. Любимое дело на данном этапе. Действительно, ночью немного труднее обнаруживать цели, попытки внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта и попытки расшатать внутреннее состояние в стране – Где же оно? Где же победа”, - рассказала Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк добавила, что российские войска деморализованы ожиданием контрнаступления.

Напомним, ночью 19 мая Воздушные силы сбили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

Ночью 19 мая Кривой Рог подвергся враждебной атаке. Имеются разрушения на частном промышленном предприятии.

Также ночью 19 мая армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.