В Пентагоне подтвердили повреждение Patriot в Украине: систему уже починили

Российская атака по Украине действительно повредила зенитно-ракетный комплекс Patriot, однако его уже отремонтировали. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Я могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии", – высказалась чиновница.

Сингх не стала сообщать, привлекали ли к восстановлению американскую сторону. Но она отметила, что ранее для украинцев было проведено обучение по ремонту вооружения, которое Штаты предоставляют Украине.

Напомним, ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину 18 ракетами разных типов. В частности, враг применил шесть ракет "Кинжал". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что все снаряды уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Reuters со ссылкой на источники писали, что во время атаки россияне могли повредить американскую систему противоракетной обороны Patriot. Однако координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что не может подтвердить сообщение СМИ.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не переживать за судьбу ЗРК, ведь систему невозможно уничтожить одной ракетой типа "Кинжал".