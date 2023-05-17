Система работает. Patriot из-за российской атаки получил минимальные повреждения, – CNN

Российские оккупанты минимально повредили систему противовоздушной обороны Patriot во время ракетной атаки на Киев в ночь на 16 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.

По словам одного из собеседников СМИ, Штаты отправили инспекторов проверить зенитно-ракетный комплекс, после того как украинцы сказали, что он, похоже, был поврежден.

Источники CNN указывают, что сама система все еще работает и радарный компонент Patriot, один из важнейших элементов системы, не был поврежден. Представители США не думают, что ЗРК нужно будет забрать с поля боя для ремонта.

Полная батарея системы имеет шесть основных компонентов: генераторы, радиолокационную установку, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Все они работают вместе, чтобы запустить ракету Patriot и успешно навести ее на цель.

Напомним, ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину 18 ракетами разных типов. В частности, враг применил шесть ракет "Кинжал". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что все снаряды уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Reuters со ссылкой на источники писало, что во время атаки россияне могли повредить американскую систему противоракетной обороны Patriot.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал не переживать за судьбу ЗРК, ведь его невозможно уничтожить одной ракетой типа "Кинжал".