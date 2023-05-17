Система працює. Patriot через російську атаку отримав мінімальні пошкодження, – CNN

Російські окупанти мінімально пошкодили систему протиповітряної оборони Patriot під час ракетної атаки на Київ в ніч на 16 травня. Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох американських чиновників.

За словами одного зі співрозмовників ЗМІ, Штати відправили інспекторів перевірити зенітно-ракетний комлекс, після того як українці сказали, що він, схоже, був пошкоджений.

Джерела CNN вказують, що сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, один із найважливіших елементів системи, не був пошкоджений. Представники США не думають, що ЗРК потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.

Повна батарея системи має шість основних компонентів: генератори, радіолокаційну установку, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Всі вони працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.

Нагадаємо, вночі 16 травня окупанти атакували Україну 18 ракетами різних типів. Зокрема, ворог застосував шість ракет "Кинджал". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що всі снаряди знищила українська протиповітряна оборона.

Reuters із посиланням на джерела писало, що під час атаки росіяни могли пошкодити американську систему протиракетної оборони Patriot.

Своєю чергою речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав не перейматися за долю ЗРК, адже його неможливо знищити однією ракетою типу "Кинджал".