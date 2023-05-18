У Пентагоні підтвердили пошкодження Patriot в Україні: систему вже полагодили

Російська атака по Україні дійсно пошкодила зенітно-ракетний комплекс Patriot, однак його вже відремонтували. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані", – висловилася чиновниця.

Сінгх не стала повідомляти, чи залучали до відновлення американську сторону. Але вона зауважила, що раніше для українців було проведено навчання з ремонту озброєння, яке Штати надають Україні.

Нагадаємо, вночі 16 травня окупанти атакували Україну 18 ракетами різних типів. Зокрема, ворог застосував шість ракет "Кинджал". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що всі снаряди знищила українська протиповітряна оборона.

Reuters із посиланням на джерела писало, що під час атаки росіяни могли пошкодити американську систему протиракетної оборони Patriot. Однак координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що не може підтвердити повідомлення ЗМІ.

Своєю чергою речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав не перейматися за долю ЗРК, адже систему неможливо знищити однією ракетою типу "Кинджал".