Гуменюк пояснила причину регулярних нічних атак

Здійснюючи регулярні нічні атаки, Росія намагається виснажити Сили ППО - пояснила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Зокрема, окупанти намагаються виснажити терпіння українців і внести розкол в очікуванні активного контрнаступу.

“Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі. Справді, вночі трошки важче виявляти цілі, намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні - Де ж воно? Де ж та перемога”, - розповіла Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк додала, що російські війська деморалізовані очікуванням контрнаступу.

Нагадаємо, вночі 19 травня Повітряні сили збили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.

Вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.

Також вночі 19 травня армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.