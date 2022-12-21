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Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что 10 миллионов украинцев или примерно четверть населения могут страдать от расстройства психического здоровья из-за войны.
Об этом сообщает Reuters.
"По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек находятся под угрозой того или иного психического расстройства, от тревоги и стресса до более тяжелых состояний", – сказал представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт во время пресс-брифинга в Женеве.
По его словам, более тяжелые состояния включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тревожными событиями. Количество случаев растет после 10 месяцев конфликта, что побудило ООН запустить онлайн-службы психологической поддержки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, украинская система здравоохранения находится под давлением после российского вторжения в феврале.
Согласно данным ВОЗ , на сегодняшний день было совершено не менее 700 атак на украинскую систему здравоохранения, а увеличение количества атак на критически важную инфраструктуру усугубило проблему, вызвав отключение электроэнергии.
Хабихт сказал, что респираторные заболевания возрастут с холодной погодой и недостаточным отоплением, как и автомобильные аварии, вызванные неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.
"Система здравоохранения функционирует. Но поскольку это 10 месяц войны, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы", - подчеркнул представитель ВОЗ.
Отметим, по прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.
Только за первые 6 месяцев 2022 украинцы купили антидепрессантов на 496 миллионов гривен, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.