Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що 10 мільйонів українців, або приблизно чверть населення, можуть страждати від розладу психічного здоров’я через війну.

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Про це повідомляє Reuters.

"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до більш важких станів", – сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час прес-брифінгу в Женеві.

За його словами, більш важкі стани включають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), викликаний тривожними подіями. Кількість випадків зростає після 10 місяців конфлікту, що спонукало ООН запустити онлайн- служби психологічної підтримки.

Крім того, українська система охорони здоров’я перебуває під тиском після російського вторгнення в лютому.

Згідно з даними ВООЗ, на сьогоднішній день було здійснено щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я , а збільшення кількості атак на критично важливу інфраструктуру посилило проблему, спричинивши відключення електроенергії.

Хабіхт сказав, що респіраторні захворювання зростуть із холодною погодою та недостатнім опаленням, як і автомобільні аварії, спричинені неосвітленими вулицями через відключення електроенергії.

"Система охорони здоров'я функціонує. Але оскільки це 10 місяць війни, це величезний стрес-тест. Ми постійно бачимо нові виклики", - підкреслив представник ВООЗ.

Зазначимо, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

Лише за перші 6 місяців 2022 року українці купили антидепресантів на 496 мільйонів гривень, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.