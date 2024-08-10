Однополые браки могут узаконить: Комитет Верховной Рады рекомендовал принять ЛГБТ-законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании 9 августа поддержал законопроект о зарегистрированных партнерствах.

Об этом сообщилнародный депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Гурин.

"Комитет здоровья нации Рады сегодня рекомендовал законопроект о регистрируемых партнерствах №9103 Ирины Совсун для принятия в первом чтении", — отметил он.

Таким образом, гражданский брак между партнерами одного пола сможет узаконить родство между ними.

"Нам говорят, что однополые семьи – это ненормально. Высказался целый парламентский комитет здоровья нации: нормально, ребята, делайте", — добавил нардеп.

Теперь инициатива полностью за парламентом, который должен рассмотреть законопроект в сессионном зале.

Что известно о законопроекте

Законопроект зарегистрировали в Раде весной 2023 года. Среди авторов – нардепы Ирина Совсун, Кира Рудык, Никита Потураев и другие. Документ предлагается разрешить как однополым, так и разнополым парам регистрировать гражданские партнерства.

Над законопроектом работали 9 месяцев нардепы совместно с ОО "ЛГБТ военные за равные права и точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

До этого решения пришли после одной из петиций к президенту о легализации однополых браков, которая набирала 25 тысяч голосов.

По словам Совсун, законопроект предусматривает создание в Украине нового института для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. То есть процедурой смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Цель проекта — помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерки.

Целью принятия законопроекта названа защита прав людей, улучшение имиджа Украины на международной арене, содействие экономическому развитию страны.

"Граждане, чьи официальные отношения официально зарегистрированы, будут иметь высшую степень стабильности, уверенности и возможности планирования будущего, что позволит вкладывать больше собственных ресурсов в виде инвестиций для приумножения достатка совместного домохозяйства", — пояснили авторы документа.

Осенью прошлого года Министерство обороны и Министерство юстиции выступили за принятие законопроекта "Об институте регистрируемых партнерств".