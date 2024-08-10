Одностатеві шлюби можуть узаконити: Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити ЛГБТ-законопроєкт

Комітет Верховної Ради із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні 9 серпня підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги Народу" Дмитро Гурін.

"Комітет здоровʼя нації Ради сьогодні рекомендував законопроєкт про реєстровані партнерства №9103 Ірини Совсун для ухвалення в першому читанні", - зауважив він.

Таким чином, громадянський шлюб між партнерами однієї статі зможе узаконити спорідненість між ними.

"Нам кажуть, що одностатеві сімʼї – це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації: нормально, хлопці, робіть", - додав нардеп.

Тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має розглянути законопроєкт у сесійній залі.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт зареєстрували в Раді навесні 2023 року. Серед авторів – нардепи Ірина Совсун, Кіра Рудик, Микита Потураєв та інші. Документом пропонується дозволити як одностатевим, так і різностатевим парам реєструвати цивільні партнерства.

Над законопроєктом працювали 9 місяців нардепи спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права та Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA".

До цього рішення дійшли після однієї з петицій до президента про легалізацію одностатевих шлюбів, яка набирала 25 тисяч голосів.

За словами Совсун, законопроєкт передбачає, створення в Україні нового інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Тобто процедурою зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Законопроєкт має на меті допомогти парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Метою ухвалення законопроєкту названо захист прав людей, поліпшення іміджу України на міжнародній арені, сприяння економічному розвитку країни.

"Громадяни, чиї офіційні стосунки є офіційно зареєстрованими, матимуть вищий ступінь стабільності, впевненості та можливості планування майбутнього, що дозволить вкладати більше власних ресурсів у вигляді інвестицій для примноження достатку спільного домогосподарства", - пояснили автори документа.

Восени минулого року Міністерство оборони та Міністерство юстиції виступили за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств".