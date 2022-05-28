Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала "Новый Мариуполь", - советник мэра

Российские оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала, который будет называться "Новый Мариуполь".

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала. С названием "Новый Мариуполь". Показательно. В городе, где нет ни света, ни устойчивой связи запустить вещание для зомбимобилей и зомби точек. Потому что шанс увидеть телевидение без электричества в Мариуполе примерно столько, сколько и колонизации Марса. Но разве это останавливает россиян?" - проинформировал Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты, захватывая украинские города, нередко выключают там украинское эфирное вещание и заставляют провайдеров подключаться к российским сетям.

В частности, по состоянию на 18 мая, российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Подконтрольные Кремлю СМИ начали готовить россиян к "неожиданным итогам": поражения в войне и капитуляции.