Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу "Новий Маріуполь", - радник мера

Російські окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу, який матиме назву "Новий Маріуполь".

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу. З назвою "Новий Маріуполь". Показово. В місті, де немає ні світла, ні сталого зв’язку запустити мовлення для зомбімобілів та зомбі точок. Тому що шансу побачити телебачення без електрики в Маріуполі приблизно стільки, скільки й колонізації Марсу. Але ж хіба це зупиняє росіян?" - поінформував Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти, захоплюючи українські міста, нерідко вимикають там українське ефірне мовлення та змушують провайдерів підключатися до російських мереж.

Зокрема, станом на 18 травня, російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали готувати росіян до "несподіваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.