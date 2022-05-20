Оккупанты массово вывозят мужчин из Мариуполя в "фильтрационные лагеря": их готовят к мобилизации

Российские оккупанты продолжают вывозить мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря. Их готовят к мобилизации в армию так называемой "ДНР" из-за провала мобилизации.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района выросло с 2 тыс. мужчин до 3-4 тысяч. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря. При этом ни один мариуполец в течение 5-ти недель из лагеря не был освобожден", - отметил Андрющенко.

По его словам, условия содержания ухудшаются, фактически мужчин психологически добивают.

"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой "ДНР" из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", - добавил советник мэра.

Напомним, РФ после проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей решила провести аналогичную кампанию в аннексированном Крыму. То есть Россия мобилизует военных, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону врага. Также 15 мая стало известно, что в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.