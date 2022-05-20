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Окупанти масово вивозять чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних таборів": їх готують до мобілізації
Російські окупанти продовжують вивозити чоловіків з Маріуполя до фільтраційних таборів. Їх готують до мобілізації в армію так званої "ДНР" через провал мобілізації.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"За останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч. Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено", - наголосив Андрющенко.
За його словами, умови тримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"По таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої "ДНР" через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті", - додав радник мера.
Нагадаємо, РФ після проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вирішила провести аналогічну кампанію в анексованому Криму. Тобто Росія мобілізує військових, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік ворога. Також 15 травня стало відомо, що до лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок.