Оккупанты принудительно свозят бюджетников для "голосования"

На временно оккупированных территориях продолжается проведение фарса под названием "выборы". Поскольку местное население продолжает активно игнорировать псевдовыборы, оккупанты пытаются сделать вид, что так называемые "выборы" нужны еще кому-то, кроме кучки гауляйтеров.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Партизаны сообщают, что чтобы нарисовать хоть какую-то явку, оккупанты не только растянули "волеизъявление" на 10 дней, но и в "добровольно-принудительном" порядке свозят на участки работников из бюджетных учреждений, которые находятся полностью "под колпаком" захватчиков.

К примеру, в Херсонской области "голосовать" на участки привезли всех врачей. Причем большая часть из них вообще свезена из России.

К таким принудительным методам россияне начали прибегать из-за того, что "пряник" в виде продуктовых наборов, бесплатной эпиляции и других подарков не дал желаемой явки.

Заметим, что несмотря на то, что российская пропаганда рисует явку и рассказывает о большом ажиотаже среди местных голосования, жители временно оккупированных территорий не желают участвовать в этом фарсе.

Оккупантов такой факт не слишком огорчает, ведь они уже "нарисовали" себе явку почти в 50%.