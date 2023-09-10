Окупанти примусово звозять бюджетників для “голосування”

На тимчасово окупованих територіях продовжується проведення фарсу, під назвою "вибори". Оскільки місцева населення продовжує активно ігнорувати псевдовибори, окупанти намагаються зробити вигляд, що так звані "вибори" потрібні ще комусь, окрім купки гауляйтерів.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Партизани повідомляють, що аби намалювати бодай якусь явку, окупанти не лише розтягнули “волевиявлення” на 10 днів, але й в "добровільно-примусовому" порядку звозять до дільниць працівників з бюджетних установ, які знаходяться повністю "під ковпаком" загарбників.

До прикладу, на Херсонщині “голосувати” на дільниці привезли всіх лікарів. При чому, більша частина з них взагалі звезена з Росії.

До таких примусових методів росіяни почали вдаватися через те, що "пряник" у вигляді продуктових наборів, безкоштовної епіляції та інших подарунків, не дав бажаної явки.

Зауважимо, попри те, що російська пропаганда малює явку й розповідає про великий ажіотаж серед місцевих щодо голосування, жителі тимчасово окупованих територій не бажають брати участь у цьому фарсі.

Окупантів такий факт не надто засмучує, адже вони вже "намалювали" собі явку у майже як 50%.