Петиция с призывом оставить украинский дубляж набрала 25 тысяч голосов, теперь ее рассмотрит правительство

Украинцы обратились к правительству с призывом оставить украинский дубляж в кинотеатрах. Соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Кабмина.

Как отмечает автор, согласно статье 9, пункта 4 законопроекта № 9432 о применении английского языка в Украине, фильмы, оригинальным языком которых является английский, будут демонстрироваться в кинотеатрах на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

"Прошу пересмотреть именно этот пункт и внести изменения в законопроект. Ведь украинский дубляж, кроме того, что имеет много фанатов, выполняет важную функцию - способствует украинизации. При отсутствии украинского дубляжа, украинский зритель может пойти просматривать фильм в русском дубляже (при цифровом релизе)", – отмечают в петиции.

Автор акцентирует, что в нынешней редакции законопроект №9432 может уничтожить украинский дубляж. В то же время предлагается увеличить количество сеансов фильмов в оригинале с субтитрами. Таким образом, зрители будут иметь выбор, отмечает автор.

Напомним, анонсированный ранее правительством законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающий обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком подал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект среди прочего предусматривает, что норма о демонстрации фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами будет вводиться постепенно с 2025 по 2027 годы.