Петиція із закликом залишити український дубляж набрала 25 тисяч голосів, тепер її розгляне уряд

Українці звернулися до уряду із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах. Відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це свідчить інформація на сайті Кабміну.

Як зазначає автор, згідно зі статтею 9, пункту 4 законопроєкту № 9432 про застосування англійської мови в Україні, фільми, оригінальною мовою яких є англійська, будуть демонструватися в кінотеатрах оригінальною мовою з українськими субтитрами.

"Прошу переглянути саме цей пункт і внести зміни в законопроєкт. Адже, український дубляж, крім того, що має багато фанатів, виконує важливу функцію - сприяє українізації. За відсутності українського дубляжу, український глядач може піти переглядати фільм в російському дубляжі (при цифровому релізі)", – зазначають в петиції.

Автор наголошує, що в нинішній редакції законопроєкт №9432 може знищити український дубляж. Натомість пропонується збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі з субтитрами. Таким чином глядачі матимуть вибір, зазначає автор.

Нагадаємо, анонсований раніше урядом, законопроект № 9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою подав президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 по 2027 роки.