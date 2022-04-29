Позитивное отношение украинцев к Эрдогану выросло до 76% - опрос

76% украинцев позитивно относятся к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лишь 9% - негативно. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом в октябре 2019 года к турецкому лидеру 20% украинцев относились негативно, всего 28% позитивно, 22% не знали такого политика, а 30% затруднялись ответить.

Кроме того, согласно опросу, в последнее время еще более улучшилось отношение жителей Украины к лидерам западного мира. В частности, к президенту США Джозефу Байдену положительно относятся сейчас 86%, а негативно - 9% (в январе - 66% и 20% соответственно).

Позитивное отношение к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, недавно лично посещавшего Киев и гулявшего по центру города с украинским президентом Владимиром Зеленским, взлетело по сравнению с январем с 59% до 87%, а негативное - упало с 14% до 4%.

Еще более лучшие показатели демонстрирует изменение отношения украинцев к президенту Польши Анджею Дуде: скорее хорошее отношение к нему по сравнению с январем выросло с 60% до 92%, а скорее плохое - упало с 10% до 2%.

Положительное восприятие президента Литвы Гитаутаса Науседы за это время выросло сразу наполовину - с 51% до 75%, а президента Франции Эмманюэля Макрона, переизбранного 24 апреля на второй срок, - с 59% и также до 75%.

Кроме того, исследование показало, что 66% украинцев позитивно относятся к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Лишь у 7% респондентов отношение скорее негативное, однако 20% ничего не знают о главе правительства ЕС, а 7% затрудняются оценить отношение к ней.

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.