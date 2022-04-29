Позитивне ставлення українців до Ердогана зросло до 76% — опитування

76% українців позитивно ставляться до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і лише 9% негативно. Про це свідчать результати останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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При цьому у жовтні 2019 року до турецького лідера 20% українців ставилися негативно, лише 28% позитивно, 22% не знали такого політика, а 30% не могли відповісти.

Крім того, згідно з опитуванням, останнім часом ще більше покращилося ставлення українців до лідерів західного світу. Зокрема, до президента США Джозефа Байдена позитивно ставляться зараз 86%, а негативно – 9% (у січні – 66% та 20% відповідно).

Позитивне ставлення до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який нещодавно особисто відвідував Київ і гуляв центром міста з українським президентом Володимиром Зеленським, злетіло порівняно з січнем з 59% до 87%, а негативне впало з 14% до 4%.

Ще кращі показники демонструє зміна ставлення українців до президента Польщі Анджея Дуди: скоріше, хороше ставлення до нього порівняно з січнем зросло з 60% до 92%, а, скоріше, погане впало з 10% до 2%.

Позитивне сприйняття президента Литви Гітаутаса Науседи за цей час зросло одразу наполовину – з 51% до 75%, а президента Франції Емманюеля Макрона, переобраного 24 квітня на другий термін, – з 59% і також до 75%.

Крім того, дослідження показало, що 66% українців позитивно ставляться до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Лише у 7% респондентів ставлення швидше негативне, проте 20% досі нічого не знають про главу уряду ЄС, а 7% не можуть оцінити ставлення до неї.

Опитування було проведене 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.