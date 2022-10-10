- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Пункты пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой могут работать с перебоями, — ГПС
Из-за ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова. Об этом 10 октября сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Просим граждан учесть данную информацию при планировании заграничных поездок", - призвали в ГПС.
При этом по состоянию на 13:00 очередей на пунктах пропуска практически нет. Только на границе с Польшей на некоторых пунктах в очереди может стоять несколько легковых автомобилей, но такая ситуация была и раньше.
Напомним, недавно Украина и Польша согласовали формат организации движения грузового транспорта в рамках реализации пилотного проекта на общем участке границы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, еще в августе Украина и Польша запустили полноценную работу обновленного пункта пропуска "Краковец - Корчова": последним запустили терминал для пропуска автобусов.