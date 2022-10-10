Пункти пропуску на кордонах з країнами ЄС та Молдовою можуть працювати з перебоями, — ДПС

Через ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури на заході України можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова. Про це 10 жовтня повідомила Державна прикордонна служба України.

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"Просимо громадян врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок", - закликали в ДПС.

При цьому станом на 13:00 черг на пунктах пропуску практично немає. Лише на кордоні з Польщею на деяких пунктах в черзі може стояти декілька легкових авто, але така ситуація була і раніше.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Польща погодили формат організації руху вантажного транспорту в рамках реалізації пілотного проєкту на спільній ділянці кордону.

Крім того, ще в серпні Україна та Польща запустили повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець – Корчова": останнім там запустили термінал для пропуску автобусів.