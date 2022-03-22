Рядом идут бои: мэр Борисполя призывает жителей уезжать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к гражданскому населению с просьбой уехать из города, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.

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Об этом Борисенко сообщил в видеообращении.

"У нас ежедневно происходит отправка людей в западную часть Украины... Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения, тем легче работать ВСУ. У кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", — заявил Борисенко.

По его словам, бои сейчас идут уже вокруг города.

"Бои идут уже вокруг города , поэтому я обращаюсь к гражданскому населению… по возможности уехать из города. Необходимости находиться сейчас в городе нет", — заявил Борисенко.

Он уточнил, что такие установки сейчас даются по всей Киевской области.

По его словам, город укрепляют, но ситуация может поменяться, и не нужно дожидаться, пока начнутся канонада и обстрелы.

Напомним, в результате минометного удара со стороны российских воск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.

Отметим, Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.

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