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Рядом идут бои: мэр Борисполя призывает жителей уезжать из города
Мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к гражданскому населению с просьбой уехать из города, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.
Об этом Борисенко сообщил в видеообращении.
"У нас ежедневно происходит отправка людей в западную часть Украины... Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения, тем легче работать ВСУ. У кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", — заявил Борисенко.
По его словам, бои сейчас идут уже вокруг города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Бои идут уже вокруг города , поэтому я обращаюсь к гражданскому населению… по возможности уехать из города. Необходимости находиться сейчас в городе нет", — заявил Борисенко.
Он уточнил, что такие установки сейчас даются по всей Киевской области.
По его словам, город укрепляют, но ситуация может поменяться, и не нужно дожидаться, пока начнутся канонада и обстрелы.
Напомним, в результате минометного удара со стороны российских воск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.
Отметим, Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.