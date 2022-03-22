Поруч ідуть бої: мер Борисполя закликає мешканців їхати з міста

Мер Борисполя Володимир Борисенко звернувся до цивільного населення із проханням виїхати з міста, щоб полегшити роботу Збройним силам України.

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Про це Борисенко повідомив у відеозверненні.

"У нас щодня відбувається відправка людей у західну частину України... Як показує практика тих міст, де йдуть бої, чим менше цивільного населення, тим легше працювати ЗСУ", — заявив Борисенко.

За його словами, бої зараз точаться вже навколо міста.

"Бої йдуть вже навколо міста, тому я звертаюся до цивільного населення… наскільки можна виїхати з міста. Необхідності перебувати зараз у місті немає", — заявив Борисенко.

Він уточнив, що такі установки наразі даються по всій Київській області.

За його словами, місто укріплюють, але ситуація може змінитися, і не потрібно чекати, поки почнуться канонада та обстріл.

Нагадаємо, внаслідок мінометного удару з боку російських віск по Макарову Київської області 18 березня 7 людей загинули та ще п'ять отримали поранення.

Зазначимо, Збройні сили України відкинули російські війська від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів.

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