"Укрпочта" объявила "самые интересные вакансии в Украине": продавать марки и вести TikTok

"Укрпочта" объявила вакансии директора по стратегии, руководителя интернет-магазинов и SMM-специалиста, сообщил на своих страницах в соцсетях гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, ему нужен человек с опытом работы в разработке стратегий (желательно из топовых консалтинговых и бизнес-компаний), умеющий самостоятельно моделировать, разрабатывать инвестиционные проекты, общаться с внешними кредиторами и инвесторами (со свободным владением английским языком) и готовить для них презентации.

"Укрпочта" безусловно будет частью плана по возрождению Украины... Директор по стратегии будет представлять "Укрпочту" вместе со мной в группах по разработке планов возрождения экономики, а я хочу, чтобы они базировались на мощной основе, а значит, навыки business analysis and research тоже нужны", - добавил Смелянский.

Кроме того, он сообщил, что ему нужен человек на "самую интересную должность в Украине, кроме SMM", то есть на роль руководителя интернет-магазинов.

"Все знают, как нужно было продавать наши марки и мерч онлайн. Поэтому сейчас для тех, кто действительно умеет, есть возможность put your money where your mouth is, как говорят наши американские друзья. [Требуется] руководитель интернет магазинов (а это 5+ площадок включая международными Amazon, Ebay), который или которая может возрасти до Head of Digital Channels", - отметил глава "Укрпочты".

Соискатель должен иметь опыт работы именно руководителем таких интернет-проектов, опыт их продвижения в соцсетях, оптимизации SKU и опыт проектного управления (с указанием списка выполненных успешных проектов).

Также Смелянский ищет человека, который поможет ему "иметь прямой доступ к людям, которые могут критиковать, хвалить, давать советы и быть в курсе происходящего".

"Эта должность – это работа напрямую со мной и помощь мне на всех площадках: Facebook, Instagram, Telegram, может даже TikTok, доносить информацию в крутом и интересном формате, ну и чтобы у меня было больше времени на стратегию и операционную работу:) Обещаю брать в самые интересные поездки по регионам, даже там, где не ждут;)" - написал руководитель госкомпании.

При наличии такого опыта и желания у соискателя он советует указать именно его при отправке информации о себе - и именно в режиме "было – стало".

Писать же с указанием требований по зарплате следует на адрес электронной почты [email protected] В теме письма следует указать название должности ("стратегия", "интернет-магазин" или SMM).

"Времени мало, требования и вызовы серьезны, поэтому эти должности не "на попробовать", а реально требуют успешного предыдущего опыта", - подчеркнул Смелянский, добавив, что надеется делать подобные объявления каждую неделю.

Напомним, к слову, что сейчас продолжается интернет-голосование за дизайн следующей марки военной тематики от "Укрпочты".