"Укрпошта" оголосила "найцікавіші вакансії в Україні": продавати марки та вести TikTok

"Укрпошта" оголосила вакансії директора зі стратегії, керівника інтернет-магазинів та SMM-фахівця, повідомив на своїх сторінках у соцмережах гендиректор держкомпанії Ігор Смілянський.

Зокрема, йому потрібна людина з досвідом роботи у розробці стратегій (бажано з топових консалтингових та бізнес-компаній), яка вміє самостійно моделювати, розробляти інвестиційні проекти, спілкуватися із зовнішніми кредиторами та інвесторами (з вільним володінням англійською мовою) та готувати для них презентації.

"Укрпошта безумовно буде частиною плану по відродженню України... Директор по стратегії буде представляти Укрпошту разом зі мною в групах по розробці планів відродження економіки, а я хочу щоб вони базувались на потужній основі, а тож навички business analysis and research теж потрібні", - додав Смілянський.

Крім того, він повідомив, що йому потрібна людина на "найцікавішу посаду в Україні, крім SMM", тобто на роль керівника інтернет-магазинів.

"Всі знають, як треба було продавати наші марки та мерч онлайн. Тож зараз для тих, хто дійсно вміє, є можливість put your money where your mouth is, як кажуть наші американські друзі. [Потрібен] керівник інтернет магазинів (а це 5+ майданчиків включно з міжнародними Amazon, Ebay), який чи яка може зрости до Head of Digital Channels", - зазначив голова "Укрпошти".

Претендент повинен мати досвід роботи саме керівником таких інтернет-проектів, досвід їх просування в соцмережах, оптимізації SKU та досвід проектного управління (із зазначенням списку виконаних успішних проектів).

Також Смілянський шукає людину, яка допоможе йому "мати прямий доступ до людей, які можуть критикувати, хвалити, надавати поради та бути в курсі того, що відбувається".

"Ця посада – це робота безпосередньо зі мною і допомога мені на всіх майданчиках: Facebook, Instagram, Telegram, може навіть TikTok, доносити інформацію в крутому та цікавому форматі, ну і щоб в мене було більше часу на стратегію та операційну роботу:) Обіцяю брати в самі цікаві поїздки по регіонах, навіть там, де не очікують;)" - написав керівник держкомпанії.

За наявності такого досвіду та бажання у претендента він радить вказати саме його при надсиланні інформації про себе - і саме в режимі "було - стало".

Писати ж із зазначенням вимог із зарплати слід на адресу електронної пошти [email protected] У темі листа слід зазначити назву посади ("стратегія", "інтернет-магазин" або SMM).

"Часу обмаль, вимоги та виклики серйозні, тому ці посади не на «спробувати», а реально вимагають успішний минулий досвід", - підкреслив Смілянський, додавши, що сподівається робити подібні оголошення кожного тижня.

