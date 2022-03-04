В Гоструда Украины объяснили, как работодателю поступать с сотрудниками на время военного положения

Как согласно законодательству Украины работодатель может поступать с сотрудниками на период военного положения.

В Управлении Гоструда Украины в Черкасской области ответили на ключевые вопросы, возникающие у работодателей во время военного положения. Об этом передает Finance.UA.

Delo.ua пересказывает ключевые моменты.

Как оформить невыход на работу работников в военное время

Если нет возможности оформить дистанционную или надомную работу, можно оформить отпуска, в том числе без сохранения заработной платы. Увольнение за прогул в таких условиях недопустимо.

Как правильно выйти из декретного отпуска во время военного положения

Никаких особенностей выхода работника на работу после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста во время военного положения законодательством не определены.

Как действовать работодателю при введении военного положения

Если предприятие не осуществляет хозяйственной деятельности — для работников вводится простой . Отметим, что простой — это остановка работы, которая вызвана отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае, если работы продолжаются, то необходимо действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде.

Что делать с задолженностью по выплате заработной платы? А также что делать, когда в период военного положения нет возможности начислить и выплатить заработную плату или можно начислить, но нельзя выплатить?

Согласно нормам законодательства Украины, заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Однако сейчас происходят форс-мажорные обстоятельства. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия.

Что касается ответственности за нарушение сроков выплаты, то решающим является наличие правонарушения со стороны работодателя. Если не было объективной возможности выплатить заработную плату — это основание для освобождения от ответственности, но это не отменяет обязанности выплаты работникам зарплаты в полном объеме при первой возможности. В случае обнаружения нарушения во время контроля вносится предписание об устранении нарушений, меры привлечения к ответственности применяются в случае невыполнения предписания.

Можно ли уволить (сократить штат) во время действия военного положения работника по инициативе администрации?

Запреты по увольнению работников с работы в связи с сокращением штата или численности работников законодательством о труде не предусмотрены. В то же время, если есть возможность не увольнять такого работника, лучше подождать до объявления демобилизации.

Будет ли Гоструда после окончания военного времени штрафовать за нарушение законодательства сейчас?

После возвращения к повседневной жизни по окончании военных действий инспекторы труда возобновят проведение по обращениям граждан инспекционных посещений, во время которых до мелочей будут рассматривать все обстоятельства. Соответственно, будут выявлять нарушения и давать достаточное время для их устранения. Только в случае невыполнения предписания об устранении нарушений будут рассматриваться вопросы, стоит ли передавать материалы инспектирования в суд.

Гоструда продолжает консультации онлайн

По данным Гоструда Украины, ведомстсво продолжает проведение консультирования работников и работодателей в период военного положения. Ответы на наиболее интересующиеся вопросы можно найти на сайте Гоструда в рубрике "Вопросы/ответы" – Рекомендации для работодателей и работников на период военного положения.

Также можно воспользоваться сервисом "интерактивный инспектор", ссылки на который размещены на сайтах территориальных органов Гоструда. Задать вопрос также можно на странице Гоструда или его территориальных органов в Facebook.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 марта заявил, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 гривен.