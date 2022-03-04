У Держпраці України пояснили, що робити роботодавцю зі співробітниками на час воєнного стану

Як згідно із законодавством України роботодавець може вчиняти зі співробітниками на період воєнного стану.

В Управлінні Держпраці України у Черкаській області відповіли на ключові питання, що виникають у роботодавців під час воєнного стану. Про це повідомляє Finance.UA.

Delo.ua переказує ключові моменти.

Як оформити невихід на роботу працівників у воєнний час

Якщо немає можливості оформити дистанційну чи надомну роботу, можна оформити відпустки, зокрема без збереження заробітної плати. Звільнення за прогул у таких умовах є неприпустимим.

Як правильно вийти з декретної відпустки під час воєнного стану

Жодних особливостей виходу працівника на роботу після закінчення відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку під час воєнного стану законодавством не визначено.

Як діяти роботодавцю при введенні воєнного стану

Якщо підприємство не здійснює господарську діяльність — для працівників запроваджується простій . Зазначимо, що простій — це зупинка роботи, яка викликана відсутністю організаційних чи технічних умов, невідворотною силою чи іншими обставинами.

Якщо роботи продовжуються, то необхідно діяти відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

Що робити із заборгованістю із виплати заробітної плати? А також що робити, коли в період воєнного стану немає можливості нарахувати та виплатити заробітну плату чи можна нарахувати, але не можна виплатити?

Відповідно до норм законодавства України, заробітна плата має виплачуватись не менше двох разів на місяць. Проте зараз відбуваються форс-мажорні обставини. Якщо виплата здійснюється через установи банків, то об'єктивних підстав для невиплати заробітної плати є набагато меншою, ніж при виплаті заробітної плати в касі підприємства.

Щодо відповідальності за порушення строків виплати, то вирішальною є наявність правопорушення з боку роботодавця. Якщо не було об'єктивної можливості виплатити заробітну плату, то це підстава для звільнення від відповідальності, але не скасовує обов'язки виплати працівникам зарплати в повному обсязі за першої можливості. У разі виявлення порушення під час контролю вноситься розпорядження про усунення порушень, заходи притягнення до відповідальності застосовуються у разі невиконання розпорядження.

Чи можна звільнити (скоротити штат) під час дії воєнного стану працівника за ініціативи адміністрації?

Заборони щодо звільнення працівників з роботи у зв'язку із скороченням штату або чисельності працівників законодавством про працю не передбачено. У той же час, якщо є можливість не звільняти такого працівника, то краще почекати до оголошення демобілізації.

Чи буде Держпраця після закінчення воєнного часу штрафувати за порушення законодавства зараз?

Після повернення до повсякденного життя по закінченні військових дій, інспектори праці відновлять проведення за зверненнями громадян інспекційних відвідувань, під час яких до дрібниць розглядатимуть всі обставини. Відповідно, виявлятимуться порушення та даватиметься достатній час для їх усунення. Тільки у разі невиконання припису про усунення порушень розглядатимуться питання, чи варто передавати матеріали інспектування до суду.

Держпраці продовжує консультації онлайн

За даними Держпраці України, відомство продовжує проведення консультування працівників та роботодавців у період військового стану. Відповіді на питання, що цікавлять, можна знайти на сайті Держпраці в рубриці " Питання/відповіді" – Рекомендації для роботодавців та працівників на період військового стану.

Також можна скористатися сервісом "Інтерактивний інспектор", посилання на який розміщені на сайтах територіальних органів Держпраці. Запитати також можна на сторінці Держпраці або його територіальних органів у Facebook.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 березня заявив, що українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 гривень.