У МОЗ розповіли, що робити при радіаційній аварії

У Центрі Громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України поінформували про необхідні дії громадян у разі радіоактивної аварії.

У МОЗ пояснили, що радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому стався вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі їх безпечної експлуатації, що призводить до опромінення населення та забруднення навколишнього середовища.

Основними разючими факторами таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення. Аварії можуть супроводжуватися вибухами та пожежами.

Через радіаційний вплив у людини можуть бути порушені життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту та інших), а також може розвиватися променева хвороба під впливом іонізуючих випромінювань.

У МОЗ наголосили, що перше правило – слухати вказівки влади, ДСНС та інших установ, які будуть координовані на місцях.

Дії при сповіщенні про радіаційну аварію. Необхідно:

- залишатися в приміщенні або негайно зайти туди — це найбезпечніша дія, яку можна вчинити;

– зайти в укриття, підвал чи всередину будівлі; радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі;

- забрати всередину свійських тварин;

– закрити та заблокувати всі вікна та двері у приміщенні, не підходьте до них без необхідності;

– зробити багатоденний запас води у герметичних ємностях; продукти потрібно загорнути в плівку і покласти в холодильник чи шафу;

– підготувати маску, респіратор чи ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання;

– стежити за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Медики також розповіли, що потрібно робити, якщо необхідно вийти зі схованки:

– виходити лише у разі потреби; використовувати при цьому респіратор, плащ, гумові чоботи та рукавички;

- не роздягатися на вулиці, не сідати на землю, не купатися у відкритих водоймах, не збирати гриби чи лісові ягоди;

– після повернення додому зняти верхній шар одягу. Так можна позбутися 90% радіоактивного матеріалу. Потрібно робити це обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Одяг треба помістити в пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримати його подалі від людей та домашніх тварин;

- вмитися; якщо така можливість є, прийміть душ із милом, голову помийте шампунем. Не використовувати кондиціонери для волосся, так як вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тертись і не дряпати шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани;

– якщо прийняти душ можливості немає, необхідно вимити з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, треба використовувати вологі серветки, вологу тканину. Звернути особливу увагу на ваші руки та обличчя протріть повіки, вії, вуха;

- одягти чистий одяг.

У Центрі громадського здоров'я також поінформували про правила безпечного харчування:

– вживати воду тільки з перевірених джерел, доки рятувальники або влада не повідомляє про безпеку водопровідної води, доки вода у пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковка захищає рідину від радіоактивних речовин;

- кип'ятіння водопровідної води не позбавляє радіоактивних речовин. Потрібно мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої в холодильнику також безпечні для вживання;

– вода в інших ємностях у вашому будинку, таких як унітаз або водонагрівач, не міститиме радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття та упаковок їжі та води;

– навіть якщо водопровідна вода забруднена , її все одно можна використовувати для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, що потрапляє в поверхневі або підземні води, розбавлятиметься водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу;

– їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) є безпечною. Також безпечна їжа, що зберігалася у холодильнику чи морозильній камері;

– перед відкриттям потрібно протерти харчові контейнери вологою тканиною або рушником. Перед використанням протерти кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використовувану тканину або рушник треба покласти в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште в недоступному місці, далеко від людей та тварин.

Йодопрофілактика:

– при отриманні вказівок слід провести йодну профілактику, приймаючи протягом 7 днів по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2 років – частина таблетки (0,04 г);

за відсутності йодистого калію необхідно використовувати йодистий розчин: три – п'ять крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям віком до 2-х років – 1 – 2 краплі.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 березня окупаційні війська РФ прорвалися до міста Енергодар Запорізької області та обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа у навчально-тренувальному корпусі.

У зв'язку із цією ситуацією президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських лідерів.