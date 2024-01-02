В Киеве из-за ракетной атаки произошел серьезный сбой в работе интернета

Из-за российских обстрелов в украинской столице возникли серьезные проблемы с доступом в интернет.

Об этом сообщает сервис Netblocks, занимающийся отслеживанием подключений к сети.

"Показатели демонстрируют значительные перебои с подключением к интернету в Киеве. Этот сбой является самым серьезным, который задел Киев за последние месяцы и связан с войной", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X ( Twitter ).

⚠ Confirmed: Metrics show a significant disruption to internet connectivity in Kyiv, #Ukraine, amid new Russian missile attacks targeting the capital's civil and critical infrastructure; the incident is the most severe conflict-related outage to impact Kyiv in recent months 📉 pic.twitter.com/Xex4tvpjjS — NetBlocks (@netblocks) January 2, 2024

Согласно инфографике, доступность интернета упала на 20% – до 80%.

Массированный ракетный удар по Украине 2 января

Утром 2 января Россия осуществила очередные ракетные обстрелы украинских городов. По постоянно обновляющимся данным, в Киеве в результате атаки есть повреждения жилых помещений и коммуникаций в 9 районах.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова – там в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

По данным "Укрэнерго", в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и повреждены электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел. Возобновить поставки света и воды обещают в течение нескольких часов.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".

Фото: ua.depositphotos.com