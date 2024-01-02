У Києві через ракетну атаку стався серйозний збій в роботі інтернету

Через російські обстріли в українській столиці виникли серйозні проблеми з доступом до інтернету.

Про це повідомляє сервіс Netblocks, який займається відстеженням підключень до мережі.

"Показники демонструють значні перебої з підключенням до інтернету в Києві. Цей збій є найсерйознішим, який зачепив Київ за останні місяці і пов'язаний з війною", - зазначено в повідомленні сервісу в соцмережі X (Twitter).

⚠ Confirmed: Metrics show a significant disruption to internet connectivity in Kyiv, #Ukraine, amid new Russian missile attacks targeting the capital's civil and critical infrastructure; the incident is the most severe conflict-related outage to impact Kyiv in recent months 📉 pic.twitter.com/Xex4tvpjjS — NetBlocks (@netblocks) January 2, 2024

Згідно інфографіки, доступність інтернету впала на 20% - до 80%.

Масований ракетний удар по Україні 2 січня

Вранці 2 січня Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст. За даними, що постійно оновлюються, в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових приміщень та комунікацій в 9 районах.

Також окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова – там внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

За даними "Укренерго", внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Відновити постачання світла та води обіцяють впродовж декількох годин.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".

Фото: ua.depositphotos.com