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У Києві через ракетну атаку стався серйозний збій в роботі інтернету
Через російські обстріли в українській столиці виникли серйозні проблеми з доступом до інтернету.
Про це повідомляє сервіс Netblocks, який займається відстеженням підключень до мережі.
"Показники демонструють значні перебої з підключенням до інтернету в Києві. Цей збій є найсерйознішим, який зачепив Київ за останні місяці і пов'язаний з війною", - зазначено в повідомленні сервісу в соцмережі X (Twitter).
Згідно інфографіки, доступність інтернету впала на 20% - до 80%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Масований ракетний удар по Україні 2 січня
Вранці 2 січня Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст. За даними, що постійно оновлюються, в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових приміщень та комунікацій в 9 районах.
Також окупанти нанесли ракетний удар по центру Харкова – там внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.
За даними "Укренерго", внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.
Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Відновити постачання світла та води обіцяють впродовж декількох годин.
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".
Фото: ua.depositphotos.com