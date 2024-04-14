В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации

Закон об ужесточении мобилизации могут уже в понедельник, 15 апреля, направить на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подпишет его после проверки документа Офисом Президента на соответствие Конституции.

Об этом заявил заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, в настоящее время в Раде не зарегистрировано никаких постановлений, которые блокировали бы подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - подчеркнул нардеп.

Корниенко добавил, что перед подписанием закона Офис Президента будет проверять его на соответствие Конституции.

"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - пояснил замглавы Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Этот документ фиксирует четыре важных вещи: