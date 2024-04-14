У Раді спрогнозували, коли Зеленський підпише закон про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації можуть вже в понеділок, 15 квітня, направити на підпис президентові України Володимиру Зеленському. Він підпише його після перевірки документа Офісом Президента на відповідність до Конституції.

Про це заявив заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, наразі в Раді не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", - підкреслив нардеп.

Корнієнко додав, що перед підписанням закону Офіс Президента перевірятиме його на відповідність до Конституції.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - пояснив заступник очільника Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

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