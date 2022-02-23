В Украине начинают постепенно отменять карантинные ограничения, — Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут начинать постепенно отменять некоторые карантинные ограничения. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

В то же время он не уточнил хронологию отмены ограничений. Также неизвестно, есть ли уже понимание, когда можно ожидать полной отмены карантина.

Позже выяснилось, что Кабинет министров на заседании 23 февраля принял решение упростить пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой. В частности, граждане, у которых нет одного из "ковидных" документов, могут свободно возвращаться в Украину: им больше не нужно устанавливать приложение "Вдома" и отправляться на самоизоляцию.

"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь Covid-сертификат, документы о результатах тестирования на Covid-19 или сертификаты о выздоровлении от Covid-19", – сказал Ляшко.

Кроме того, отменили запрет на въезд в Украину для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Эту норму вводили после появления нового штамма коронавируса "Омикрон".

Заболеваемость на коронавирус в Украине держится на высоком уровне. По состоянию на утро 23 февраля, за сутки в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

При этом усиливаются темпы вакцинации. С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек.

Отметим, что украинцы, привитые CoronaVac, смогут путешествовать в страны Евросоюза с 1 марта 2022 года. При этом с 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев.