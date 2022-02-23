В Україні починають поступово скасовувати карантинні обмеження

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні починатимуть поступово скасовувати деякі карантинні обмеження. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

Водночас він не уточнив хронологію скасування обмежень. Також не відомо, чи є вже розуміння, коли очікується повне скасування карантину.

Пізніше з'ясувалося, що Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення спростити перетин кордону для українців, які повертаються додому. Зокрема, громадяни, які не мають одного з "ковідних" документів, можуть вільно повертатися в Україну: їм більше не потрібно встановлювати додаток "Вдома" та йти на самоізоляцію.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати Covid- сертифікат, документи про результати тестування на Covid- 19 або сертифікати про одужання від Covid- 19", – сказав Ляшко.

Крім того, скасували заборону на в'їзд в Україну для іноземців, які прибули із країн Південної Африки. Цю норму запроваджували після появи нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Захворюваність на коронавірус в Україні тримається на високому рівні. Станом на ранок 23 лютого за добу в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

При цьому посилюються темпи вакцинації. З початку вакцинальної кампанії щеплено 15712650 осіб.

Зазначимо, що українці, щеплені CoronaVac, зможуть подорожувати до країн Євросоюзу з 1 березня 2022 року. При цьому з 1 лютого 2022 року термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в країнах Європейського Союзу становитиме дев'ять місяців.