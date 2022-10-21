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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине громады смогут получить кредиты на проекты термомодернизации под минимальный процент

В Украине громады смогут получить кредиты на проекты термомодернизации под минимальный процент

Кабинет министров на заседании 21 октября утвердил постановление, снизившее кредитную ставку на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц до 0,25% годовых. Об этом сообщил Правительственный портал.

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Речь идет о программе от Европейского инвестиционного банка в размере 300 млн евро, которая была подписана 2 года назад.

"Мы пересмотрели условия, и теперь громады фактически получают возможность почти беспроцентных ссуд на соответствующие проекты термомодернизации. Это будет способствовать уменьшению потребления энергоресурсов в будущем", — пояснил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, в июле Верховная Рада приняла закон о создании условий для введения комплексной термомодернизации зданий.

Нормы документа предусматривают внедрение систем энергетического менеджмента в зданиях государственного сектора и комплексного подхода к формированию политики в сфере энергоэффективности зданий за счет стратегии термомодернизации зданий и создания национальной базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий.

Напомним, что еще в ноябре 2021 года, президент Владимир Зеленский заявлял, что на утепление всех нуждающихся зданий Украине нужно 300 миллиардов гривен, а актуальность вопроса связывал с окончанием контракта на транзит российского газа через Украину после 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан