В Україні громади зможуть отримати кредити на проєкти термомодернізації під мінімальний відсоток

Кабінет міністрів на засіданні 21 жовтня затвердив постанову, яка знижує кредитну ставку на проєкти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень до 0,25% річних. Про це повідомив Урядовий портал.

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Ідеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому.

"Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проєкти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому", — пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, в липні Верховна Рада прийняла закон про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель.

Норми документу передбачають впровадження систем енергетичного менеджменту в будівлях державного сектору та запровадження комплексного підходу до формування політики у сфері енергоефективності будівель за рахунок стратегії термомодернізації будівель та створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Нагадаємо, що ще в листопаді 2021 року, президент Володимир Зеленський заявляв, що на утеплення всіх будівель, які цього потребують, Україні потрібно 300 мільярдів гривень, а актуальність питання пов'язував з закінченням контракту на транзит російського газу через Україну після 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com