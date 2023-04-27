В Украине около 100 домов и более 700 домохозяйств подтоплены - ГСЧС

В Украине 98 домов и 704 хозяйства в восьми областях остаются подтопленными. Такую информацию опубликовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

За последние сутки уровень воды в реках снижается и уменьшается количество подтоплений территорий.

“Остаются подтопленными 704 домохозяйства (Черниговская – 448, Черкасская – 123, Днепропетровская – 52, Полтавская – 35, Кировоградская – 25, Волынская – 14 и Киевская –7) и 98 домов (Черкасская – 39, Днепропетровская – 32, Кирово Черниговская – 2)”, - заявили в ГСЧС.

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 668 га сельскохозяйственных угодий.

На сайте напоминают, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 8 областей (Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).

Напомним, синоптики предупредили, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Отмечается, что это может произойти в конце апреля или начале мая.

17 апреля в КГГА сообщали, что синоптики ожидают пик паводка в столице 22 апреля. В этом году уровень воды превышает прошлогодний 0,5-1 метр, а до критического показателя остается еще 50-60 см.

Напомним, по данным ГСЧС, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в девяти областях, в результате 900 домохозяйств пострадали от подтоплений.