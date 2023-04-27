В Україні майже 100 будинків і понад 700 домогосподарств підтоплені - ДСНС

В Україні 98 будинків і 704 господарства у восьми областях України залишаються підтопленими. Таку інформацію опублікували в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За останню добу рівень води в річках знижується і зменшується кількість підтоплень територій.

“Залишаються підтопленими 704 дворогосподарства (Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Дніпропетровська – 52, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25, Волинська – 14 та Київська –7) та 98 будинків (Черкаська – 39, Дніпропетровська – 32, Кіровоградська – 25, Чернігівська – 2)”, - заявили в ДСНС.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 668 га сільськогосподарських угідь.

На сайті нагадують, що спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Нагадаємо, синоптики попередили, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Зазначається, що це може відбутися наприкінці квітня чи початку травня.

17 квітня в КМДА повідомляли, що синоптики очікують пік паводку у столиці 22 квітня. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр, а до критичного показника лишається ще 50-60 см.

Нагадаємо, за даними ДСНС, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в девʼяти областях, в результаті 900 домогосподарств постраждали від підтоплень.