В Украине осудили за госизмену нацгвардейца, "сливавшего" в РФ информацию об обучении бойцов

Суд признал виновным в государственной измене бывшего командира взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

После продолжительного расследования по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса обвиняемому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отмечается, что военная контрразведка СБУ поэтапно документировала действия мужчины, задержав его на попытке переправки секретной информации.

Установлено, что нацгвардиец был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшего Главного разведывательного управления), который представлялся Сергеем Приваловым.

"Тогда предателю был выбран псевдоним "Ричард" и определены ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов", - указывают в спецслужбе.

Напомним также, что накануне по материалам СБУ за госизмену был осужден айтишник из Днепра, обвинявшийся в сборе данных о работе системы противовоздушной обороны в регионе и передаче их Главному управлению Генштаба ВС РФ.

В июле же в Одессе назначили максимальное наказание за госизмену бывшему военному, который, как установила СБУ, уже не один год был информатором россиян. А в мае в этом же облцентре осудили мужчину, собиравшего разведывательную информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

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