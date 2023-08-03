В Україні засудили за держзраду нацгвардійця, який "зливав" до РФ інформацію про навчання бійців

Суд визнав винним у державній зраді колишнього командира взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Після тривалого розслідування за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу обвинуваченому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначається, що військова контррозвідка СБУ поетапно документувала дії чоловіка, затримавши його на спробі переправлення таємної інформації.

Встановлено, що нацгвардієць був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (колишнього Головного розвідувального управління), який представлявся Сергієм Пріваловим.

"Тоді зраднику було обрано псевдонім "Річард" та визначено ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів", - вказують у спецслужбі.

Нагадаємо також, що напередодні за матеріалами СБУ за держзраду було засуджено айтішника з Дніпра, якого звинувачували в зборі даних про роботу системи протиповітряної оборони в регіоні та передачі їх Головному управлінню Генштабу ЗС РФ.

У липні ж в Одесі призначили максимальне покарання за держзраду колишньому військовому, який, як встановила СБУ, вже не один рік був інформатором росіян. А в травні в цьому ж облцентрі засудили чоловіка, який збирав розвідувальну інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Джерело фото: ua.depositphotos.com