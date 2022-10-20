В Украине сокращается разрыв в оплате труда мужчин и женщин

Несмотря на высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда в Украине по сравнению с уровнем в большинстве стран ЕС и других развитых стран мира, динамика его сокращения является положительной.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине последние два года демонстрирует тенденцию к сокращению (2020 год – 20,4%; 2021 год – 18,6%). А за последние 5 лет он сократился на 7,4% – с 26% в 2015 году до 18,6% в 2021-м.

Как отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, правительство уже достигло определенных успехов в уменьшении гендерного разрыва в оплате труда в Украине и в ближайшее время завершит разработку Национальной стратегии по этому вопросу и плану ее реализации.

“Минэкономики разрабатывает проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда, а также план мер по ее реализации, которые должны быть утверждены в декабре этого года", - сообщила Бережная.

По ее словам, Минэкономики подготовило новую редакцию закона "О труде", которая обеспечит построение трудовых отношений на принципах равной оплаты за труд равной ценности и недопущения какой-либо дискриминации.

Также с целью обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком и сочетания ими трудовых и семейных обязанностей было реформировано законодательство в сфере социальных отпусков, связанных с рождением ребенка и уходом за ним.

При этом установлен новый вид социального отпуска – отпуск при рождении ребенка, что предоставляется, в частности, мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Отметим, половине украинцев не хватает денег до зарплаты, так как в результате уровень бедности в Украине вырос в десять раз.

А кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.