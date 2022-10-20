В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок

Незважаючи на високий рівень гендерного розриву в оплаті праці в Україні порівняно з рівнем у більшості країн ЄС та інших розвинених країн світу, динаміка щодо його скорочення є позитивною.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні останні два роки демонструє тенденцію до скорочення (2020 рік - 20,4 %; 2021 рік - 18,6 %). А за останні 5 років він скоротився на 7,4% - з 26 % у 2015 році до 18,6 % у 2021-му.

Як зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, уряд вже досяг певних успіхів у зменшенні гендерного розриву в оплаті праці в Україні та найближчим часом завершить розробку Національної стратегії щодо цього питання і плану її реалізації.

“Мінекономіки розробляє проект Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, а також план заходів щодо її реалізації, які мають бути затверджені в грудні поточного року", - повідомила Бережна.

За її словами, Мінекономіки підготувало нову редакцію закону “Про працю”, що забезпечить побудову трудових відносин на принципах рівної оплати за працю рівної цінності та недопущення будь-якої дискримінації.

Також, з метою забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною та поєднання ними трудових і сімейних обов’язків, було реформовано законодавство в сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею.

При цьому встановлено новий вид соціальної відпустки – відпустку при народженні дитини, що надається, зокрема, чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Зазначимо, половині українців не вистачає грошей до зарплати, так як через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

Нагадаємо, криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.