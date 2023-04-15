В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (ВИДЕО)

В Великую Субботу (Страстную Субботу), которая в этом году отмечается 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Церемонию транслировали на YouTube.

Считается, что в день перед Пасхой, которая по юлианскому календарю в 2023 году отмечается 16 апреля, в храме Гроба Господня восходит голубой свет, образуя столб огня, от которого зажигают свечи. Затем от Благодатного огня зажигают свечи духовенство и паломники. Традиция берет свое начало, по крайней мере, с 328 года нашей эры.

Считается, что Благодатный огонь в первые минуты не обжигает, поэтому им можно умываться, "освещая себя".

По поверью, первым свидетелем восхождения Благодатного огня был апостол Петр. Он увидел, как огонь осветил Гроб Господень вскоре после воскресения Христа. Вынос огня в Иерусалим свидетельствует о выходе из Гроба "Мира истинного".

Напомним, СБУ призвала украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. В Воздушных силах ВСУ также не исключают возможности обстрелов российскими оккупантами Украины на Пасху, 16 апреля.