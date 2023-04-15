У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь (ВІДЕО)

У Велику Суботу (Страсну Суботу), яка цього року відзначається 15 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.

Церемонію транслювали на YouTube.

Вважається, що в день перед Великоднем, який за юліанським календарем у 2023 році відзначається 16 квітня, у храмі Гробу Господнього сходить блакитне світло, утворюючи стовп вогню, від якого запалюють свічки. Потім від Благодатного вогню запалюють свічки духовенство та присутні паломники. Традиція бере свій початок принаймні з 328 року нашої ери.

Вважається, що Благодатний вогонь у перші хвилини не обпалює, тому ним можна навіть вмиватися, "висвітлюючи себе".

За повір'ям, першим свідком сходження Благодатного вогню був апостол Петро. Він побачив, як огонь висвітлив Гроб Господній невдовзі після воскресіння Христа. Винесення вогню в Єрусалим свідчить про вихід із Гробу "Світу істинного".

Нагадаємо, СБУ закликла українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. У Повітряних силах ЗСУ також не виключають можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.